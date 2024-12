Un anno particolare per Cesare Cremonini

Il 2023 è stato un anno di riflessione e cambiamento per Cesare Cremonini, il noto cantautore italiano. Mentre la sua carriera musicale ha subito una battuta d’arresto, il suo coinvolgimento nel settore della ristorazione ha portato a risultati sorprendenti. Infatti, Cremonini ha guadagnato circa 1125 euro al mese grazie alla sua partecipazione nella società che gestisce l’Osteria La Tigre a Bologna. Questo guadagno, sebbene significativo, è stato superato dalle perdite subite nel settore musicale, dove ha registrato una perdita di 2360 euro al mese.

Il successo dell’Osteria La Tigre

L’Osteria La Tigre, aperta da pochi anni, è diventata un punto di riferimento per gli amanti della cucina bolognese. Cremonini detiene il 25% della società e, nonostante non sia il fondatore, il suo nome e la sua immagine hanno sicuramente contribuito al successo del locale. I ricavi dell’osteria hanno raggiunto quasi mezzo milione di euro, con un utile di 54 mila euro. Questo dimostra come l’artista abbia saputo diversificare le sue fonti di reddito, approfittando della sua notorietà per investire in un settore in crescita.

Le sfide della musica

Nonostante i successi nel settore della ristorazione, il bilancio musicale di Cremonini non è altrettanto roseo. Durante l’anno in esame, non ha pubblicato nuovi brani né organizzato tour, il che ha portato a una significativa diminuzione dei guadagni. La sua società di gestione, la Logico srl, ha registrato un fatturato di 964.008 euro, in calo rispetto ai 2,2 milioni dell’anno precedente, con una perdita operativa di 28.325 euro. Tuttavia, la buona situazione patrimoniale ha permesso all’artista di investire in un immobile di oltre un milione di euro, dimostrando una certa lungimiranza.

Un futuro promettente

Nonostante le difficoltà, Cremonini non è rimasto con le mani in mano. Con il lancio del nuovo brano “Ora che non ho più te” e l’uscita del nuovo album “Alaska Baby”, l’artista è già tornato a farsi sentire nel panorama musicale italiano. Questo potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la sua carriera musicale, permettendogli di recuperare parte delle perdite subite. La sua capacità di reinventarsi e di esplorare nuove strade, come quella della ristorazione, dimostra che Cremonini è un artista versatile e resiliente.