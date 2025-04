Il cocktail più costoso al mondo: un capolavoro amalfitano

Un cocktail da record

Il mondo della mixology ha recentemente assistito a un evento straordinario: la creazione del cocktail più costoso al mondo, firmato dal barman amalfitano Salvatore “The Maestro” Calabrese. Questo capolavoro è stato presentato al ristorante di lusso Nahaté a Dubai, dove gli ospiti hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’asta esclusiva per aggiudicarsi questa prelibatezza. Con un prezzo che supera i 156.000 dirham, equivalenti a circa 37.500 euro, questo cocktail non è solo una bevanda, ma un’esperienza unica e irripetibile.

Ingredienti d’epoca e un tocco di lusso

La creazione di Calabrese è un viaggio nel tempo, con ingredienti che risalgono alla prima metà del secolo scorso. Tra questi, spicca una tequila esclusiva, appositamente creata per l’occasione, e altri elementi rari come Kina Lillet del 1950 e Angostura degli anni ’30. Il cocktail è servito in eleganti bicchieri di cristallo Baccarat, risalenti al 1937, che aggiungono un ulteriore tocco di lusso all’esperienza. Ogni sorso di questa miscela è un omaggio alla tradizione e all’arte della mixology, che Calabrese ha perfezionato nel corso degli anni.

Un’asta esclusiva e un’acquirente fortunata

Durante una serata speciale, i proprietari del ristorante hanno organizzato un’asta per il cocktail, attirando l’attenzione di molti facoltosi collezionisti e appassionati. La modella e imprenditrice Diana Ahadpour è stata la fortunata acquirente, riuscendo a portare a casa non solo il cocktail, ma anche la bottiglia di tequila pregiata e i due bicchieri unici. Questo evento ha dimostrato come il mondo del fine dining e della mixology possano unirsi per creare esperienze indimenticabili, dove il lusso e l’arte si fondono in un’unica proposta.