Il contesto del discorso di Mattarella

Il recente intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha suscitato un ampio consenso tra le diverse forze politiche e sociali italiane. Durante la 44esima edizione del Forum della Cultura dell’Olio e del Vino, Mattarella ha affrontato temi cruciali per il futuro dell’agroalimentare italiano, evidenziando i rischi legati ai dazi e alla chiusura dei mercati. La sua posizione pro liberismo ha trovato eco non solo tra i sostenitori del libero scambio, ma anche tra coloro che, in passato, hanno mostrato una certa inclinazione verso politiche nazionaliste.

I rischi dei mercati chiusi

Mattarella ha messo in guardia contro i pericoli di un protezionismo crescente, definendo i mercati chiusi come una minaccia non solo per l’economia, ma anche per la pace. Secondo il presidente, la storia ha dimostrato che la contrapposizione tra mercati ostili porta a conflitti più gravi. La sua affermazione che “commerci e interdipendenza sono elementi di garanzia della pace” risuona come un monito in un’epoca di crescente tensione commerciale globale. La chiusura dei mercati, ha avvertito, non solo danneggerebbe l’export italiano, ma favorirebbe anche la proliferazione di prodotti che sfruttano il marchio “Italian sounding”, danneggiando ulteriormente le filiere produttive locali.

Il sostegno del settore agroalimentare

Il discorso di Mattarella ha trovato un forte sostegno anche da parte di Coldiretti, che ha sottolineato l’importanza di proteggere il Made in Italy da pratiche commerciali sleali. L’associazione ha evidenziato come l’Italian sounding rappresenti un mercato da 120 miliardi di euro, un danno potenziale per l’economia italiana se non si adottano misure adeguate. Inoltre, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha condiviso le preoccupazioni di Mattarella, definendo le “guerre commerciali” come strumenti che possono alterare gli equilibri economici globali. La sinergia tra le istituzioni e il settore privato è fondamentale per affrontare le sfide future e garantire la competitività dell’export italiano.

Le conseguenze delle tariffe

Il presidente ha concluso il suo intervento con un richiamo all’importanza di mantenere i mercati aperti, avvertendo che l’introduzione di tariffe potrebbe avere conseguenze devastanti per l’export italiano. I dati parlano chiaro: durante la precedente presidenza Trump, l’Italia ha registrato un calo significativo nelle esportazioni di vino e carne. Se non si agisce per proteggere il mercato libero, il rischio è di compromettere anni di crescita e di eccellenza nel settore agroalimentare. La sfida è quindi quella di promuovere un dialogo costruttivo tra le nazioni, affinché si possa garantire un futuro prospero per l’Italia e per il suo patrimonio agroalimentare.