Un’istituzione gastronomica a Londra

Il Veeraswamy, inaugurato nel 1926, è il ristorante indiano più antico di Londra e un simbolo della gastronomia britannica. Fondato da Edward Palmer e Abdul Yaseen, il locale ha accolto nel corso degli anni numerose celebrità, da Marlon Brando alla regina Elisabetta II. Nel 2016, il ristorante ha ricevuto la sua prima stella Michelin, un riconoscimento che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione. Tuttavia, a pochi mesi dal centenario, il futuro del Veeraswamy è ora in pericolo a causa di una controversia legata all’affitto.

Controversie immobiliari e rischi di chiusura

Il ristorante si trova all’interno della Victory House, un palazzo situato nei pressi di Piccadilly Circus, parte delle proprietà immobiliari della corona britannica. Attualmente, la Crown Estate ha avviato un progetto di ristrutturazione dell’edificio, che prevede la trasformazione degli spazi in uffici e altre attività commerciali. Questa situazione ha portato alla decisione di non rinnovare il contratto di locazione del Veeraswamy, lasciando il ristorante in una posizione precaria. Ranjit Mathrani, attuale comproprietario del locale, ha dichiarato di voler portare la questione in tribunale, convinto che si tratti di una controversia burocratica di cui la famiglia reale non è a conoscenza.

Un patrimonio da salvaguardare

Mathrani ha sottolineato l’importanza storica del Veeraswamy, definendolo non solo un ristorante, ma un pezzo vivente della storia britannica. “Loro credono nella storia – ha affermato – e questo ristorante rappresenta una parte significativa di essa. Non è solo un museo, e penso che sarebbero contrariati dal sapere che un’istituzione che porta il loro nome sia così senza cuore”. La comunità gastronomica e i clienti affezionati si sono mobilitati per sostenere il ristorante, sperando che la sua lunga storia non venga interrotta da questioni legate all’affitto.