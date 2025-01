Investimenti strategici per espandere la presenza del gin Renais in tutto il mondo

Un gin premium con un tocco di celebrità

Il gin Renais, creato dai fratelli Emma e Alex Watson, sta per intraprendere un’importante espansione internazionale. Con un investimento di oltre sei milioni di dollari, il distillato mira a conquistare mercati chiave come Francia, Spagna, Canada e Dubai, oltre a rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti, dove è stato lanciato a metà dello scorso anno. Questo gin si distingue non solo per il suo legame con la celebrità, ma anche per la competenza e l’esperienza del suo co-fondatore Alex, esperto nel settore delle bevande.

Investimenti strategici per una crescita sostenibile

La raccolta di fondi ha visto la partecipazione di nomi noti come InvestBev e Jean-Sébastien Robicquet, un mastro distillatore francese. Questi investitori porteranno un valore aggiunto al progetto, grazie alla loro esperienza nel settore. Il gin Renais, con il suo design elegante e i toni art déco, è pronto a sbarcare in nuovi mercati, sfruttando un portafoglio di quasi cinque milioni di sterline. La strategia di marketing prevede non solo l’espansione geografica, ma anche un forte focus sulla creazione di contenuti e sulla gestione dei social media, per raccontare la storia del prodotto e il suo legame con il terroir di Chablis.

Un mercato in evoluzione: il desiderio di qualità

In un contesto in cui i consumatori sono sempre più orientati verso scelte di bevande premium e un consumo più consapevole, il gin Renais si posiziona come un’opzione unica. Alex Watson ha sottolineato l’importanza di attrarre l’attenzione dei consumatori attraverso una narrazione che evidenzi il patrimonio, l’abilità produttiva e l’origine del gin. Con una presenza già consolidata in mercati come Italia, Regno Unito, Germania e Australia, il gin Renais è pronto a sfruttare le opportunità offerte dai nuovi investimenti per raggiungere il suo pieno potenziale.