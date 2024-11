Un sogno in 6 mq

Roberto Caraceni ha realizzato un sogno: creare un laboratorio di cioccolato artigianale in uno spazio di appena 6 metri quadrati. Situato a Trento, il suo “Chocolate Lab” è una casetta da giardino trasformata in un luogo dove la passione per il cioccolato prende vita. Ma come è possibile produrre cioccolato di alta qualità in uno spazio così ridotto? La risposta risiede nella combinazione di attrezzature innovative e un approccio creativo alla lavorazione del cacao.

Attrezzature e innovazione

Il laboratorio di Caraceni è dotato di strumenti specifici, molti dei quali sono stati realizzati dallo stesso cioccolatiere. Utilizzando una stampante 3D, ha creato attrezzi personalizzati per ottimizzare il processo produttivo. Tra le attrezzature presenti ci sono un tostino, un frangicacao e una temperatrice, tutti progettati per adattarsi alle dimensioni limitate del laboratorio. Questo approccio non solo dimostra la versatilità di Caraceni, ma evidenzia anche come la tecnologia possa supportare l’artigianato.

La qualità del cacao

Caraceni si è imposto uno standard elevato per la sua produzione, puntando su un cioccolato fondente al 75%. Questo tipo di lavorazione consente di esaltare le caratteristiche aromatiche del cacao, senza l’aggiunta di burro di cacao. La scelta delle fave è fondamentale: più della metà proviene dai suoi viaggi nei paesi produttori, dove seleziona personalmente le migliori varietà. Questo legame diretto con i coltivatori non solo garantisce la qualità della materia prima, ma arricchisce anche la sua esperienza e conoscenza del prodotto.

Un’esperienza didattica

Oltre a produrre cioccolato per uso personale, Caraceni utilizza le sue creazioni anche in contesti didattici. Le tavolette di cioccolato che realizza vengono impiegate in corsi e laboratori di degustazione, dove condivide la sua passione e le sue conoscenze con altri appassionati. Questo approccio educativo è un modo per diffondere la cultura del cioccolato artigianale e per sensibilizzare le persone sull’importanza della qualità e della provenienza degli ingredienti.