Due nuovi store per celebrare l'eccellenza della grappa e del cioccolato in Italia.

La storicità di Mazzetti d’Altavilla

Mazzetti d’Altavilla è una distilleria storica piemontese che da oltre 175 anni si distingue per l’eccellenza nella produzione di distillati. Con l’apertura di due nuovi store a Torino e Milano, l’azienda non solo celebra la sua tradizione, ma si propone di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla cultura della grappa. Questi nuovi spazi portano a sette il numero totale delle boutique Mazzetti in Italia, consolidando la presenza del marchio nelle principali città del Nord-Ovest.

Il nuovo store di Torino

Il primo dei due nuovi punti vendita è situato in Piazza Castello, nel cuore di Torino, all’interno della “Mazzetti Capsule.” Questo elegante chiosco, progettato dall’architetto Paolo Scoglio, si inserisce perfettamente nel contesto storico della città, offrendo un ambiente raffinato dove il distillato piemontese diventa protagonista. La Capsule non è solo un negozio, ma un vero e proprio salotto del gusto, dove la grappa si sposa con il cioccolato del celebre Caffè Baratti & Milano, situato nelle vicinanze. Questo connubio rappresenta un’esperienza sensoriale unica, capace di attrarre sia i cittadini torinesi che i turisti.

Milano: il Grappa & Cioccolato Store

In contemporanea, a Milano, Mazzetti d’Altavilla ha inaugurato il Grappa & Cioccolato Store in Corso Vercelli. Questo nuovo spazio, il secondo in città dopo l’apertura di Via Marghera nel 2016, rappresenta un incontro perfetto tra due eccellenze piemontesi: la grappa di alta qualità e il cioccolato Baratti & Milano. Situato in una delle vie più frequentate della città, il Grappa & Cioccolato Store è pensato come un luogo di scoperta e degustazione, dove i visitatori possono esplorare il legame indissolubile tra tradizione e innovazione. Qui, la grappa Mazzetti trova il suo abbinamento ideale con il cioccolato, creando un’esperienza di gusto da non perdere.

Un impegno verso la tradizione e l’innovazione

Secondo Silvia Belvedere Mazzetti, Direttrice Generale dell’azienda, l’obiettivo di queste nuove aperture è quello di riportare l’esperienza del distillato italiano nel cuore delle città. “L’estensione della rete degli store e l’arrivo nel cuore di Torino apre nuovi percorsi per Mazzetti d’Altavilla,” afferma. La sfida è quella di creare ambienti reali, piacevoli e accoglienti, dove sia gli appassionati di grappa sia i neofiti possano avvicinarsi alla conoscenza del distillato italiano. Questi nuovi spazi si inseriscono in una stagione di novità per Mazzetti, che ha recentemente lanciato edizioni speciali come il Calendario dell’Avvento e Animo, il primo whisky prodotto dalla distilleria.

Un futuro ricco di opportunità

Le aperture a Torino e Milano rappresentano un passo importante per Mazzetti d’Altavilla, che desidera non solo offrire prodotti di qualità, ma anche l’opportunità di scoprire la grappa in tutte le sue sfumature. Con questa espansione, l’azienda rinnova il suo impegno nella valorizzazione del distillato italiano, invitando tutti a scoprire due nuovi salotti del gusto, dove la grappa diventa protagonista in ambienti esclusivi, pensati per celebrare la cultura e la tradizione italiana.