Nuove aperture gastronomiche a Milano: dove mangiare nel 2024

Milano, la capitale della moda e del design, non smette mai di sorprendere con le sue nuove aperture gastronomiche. Ogni mese, la città si arricchisce di ristoranti, cocktail bar e pizzerie che promettono esperienze culinarie uniche. In questo articolo, esploreremo alcuni dei nuovi indirizzi da provare assolutamente nel 2024.

Ristoranti gourmet e trattorie tradizionali

Tra le novità più interessanti, troviamo The Flat by Macan, un ristorante che unisce arte e gastronomia in uno spazio di 2000 metri quadri. Situato a Scalo Farini, questo locale è il risultato di una collaborazione tra Porsche Italia e Lux Entertainment. La cucina è affidata allo chef Giuseppe Iannotti, noto per il suo ristorante due stelle Michelin. Qui, gli ospiti possono gustare piatti innovativi in un ambiente che stimola i sensi, grazie anche a installazioni artistiche interattive.

Un altro indirizzo da non perdere è Casa Brera, un luxury lifestyle hotel che ospita ben quattro ristoranti. Tra questi, Odachi, che offre una cucina giapponese raffinata, e Scena, dove il chef Francesco Bonato propone piatti italiani classici. Ogni ristorante ha il suo stile e la sua proposta culinaria, rendendo Casa Brera un vero e proprio polo gastronomico.

Pizzerie innovative e locali trendy

La pizza a Milano sta vivendo una vera e propria rivoluzione. DaZero, che ha portato la pizza cilentana in città, ha aperto un nuovo locale in Piazza Oberdan, mantenendo la sua filosofia di utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Tra le specialità, la Marinara e la pizza fritta Cilentana sono assolutamente da provare.

Inoltre, Berberè ha inaugurato una nuova pizzeria in Città Studi, dove la pizza incontra la musica grazie alla collaborazione con il cantautore Fulminacci. La pizza “mare e monti” è un esempio di come la tradizione possa essere reinterpretata in chiave moderna.

Esperienze culinarie uniche

Per chi cerca un’esperienza gastronomica diversa, Ecooking Campus offre un ambiente innovativo dove mangiare sano è la priorità. Qui, i piatti sono preparati con ingredienti freschi e a basso indice glicemico, rendendo ogni pasto un’opzione salutare senza rinunciare al gusto.

Infine, non possiamo dimenticare RAW Restaurant, che si distingue per il suo approccio “grezzo” e genuino. Ogni giorno, il menù cambia per mettere in risalto gli ingredienti freschi e di stagione, offrendo piatti che esaltano i sapori naturali.

Milano continua a essere un laboratorio di idee culinarie, dove ogni nuovo ristorante porta con sé una ventata di freschezza e innovazione. Che si tratti di alta cucina, trattorie tradizionali o pizzerie creative, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Non resta che prenotare e lasciarsi sorprendere!