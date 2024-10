Il caviale italiano: un tesoro da scoprire

Il caviale italiano è considerato uno dei migliori al mondo, grazie alla sua qualità e al processo di produzione attento e sostenibile. In particolare, l’azienda Cru Caviar, situata nel Parco regionale del Mincio, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore. Fondata dalla famiglia Bettinazzi, questa azienda ha saputo trasformare una crisi in un’opportunità, dedicandosi all’allevamento degli storioni, pesci antichi e preziosi, minacciati di estinzione in natura.

Un’esperienza immersiva tra gli storioni

Visitarne l’azienda è un’esperienza unica: i visitatori possono immergersi letteralmente nelle vasche dove vivono gli storioni, osservando da vicino il loro comportamento e il processo di allevamento. Con movimenti lenti e cauti, si può entrare in contatto con questi affascinanti pesci, che possono vivere fino a 100 anni e raggiungere dimensioni notevoli. L’acqua limpida e ben ossigenata è fondamentale per il loro benessere, e ogni dettaglio è curato per garantire un ambiente ideale.

La produzione del caviale: un’arte delicata

La produzione del caviale richiede tempo e pazienza. Per ottenere il caviale di qualità, le femmine di storione devono raggiungere un’età minima di 11 anni. Il processo di estrazione e lavorazione è meticoloso: il caviale viene delicatamente risciacquato per eliminare le impurità e poi conservato in camere a temperatura controllata per favorire la maturazione del sapore. Grazie all’esperienza del caviar master, si possono creare diverse selezioni di caviale, ognuna con caratteristiche uniche.

Un viaggio gastronomico tra tradizione e innovazione

Oltre al caviale, l’azienda offre anche altre specialità gastronomiche, come il burro al caviale e i “sigari” di caviale, un prodotto innovativo che unisce tradizione e creatività. I visitatori possono degustare queste prelibatezze in abbinamento a piatti raffinati, come gli spaghetti con caviale Asetra, preparati da chef esperti. L’esperienza culinaria è arricchita dalla possibilità di assaporare il caviale in location esclusive, come l’Excelsior Hotel Gallia di Milano.

La sostenibilità come valore fondamentale

La famiglia Bettinazzi si impegna a mantenere pratiche sostenibili nel loro allevamento. Ogni parte dello storione viene valorizzata: le carni sono apprezzate per il loro gusto delicato, mentre la pelle e la sacca natatoria trovano impiego nell’industria cosmetica. Questo approccio olistico non solo contribuisce alla salvaguardia della specie, ma promuove anche un modello di business responsabile e rispettoso dell’ambiente.