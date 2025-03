Il caffè al Noma: una tradizione di eccellenza

Il caffè ha sempre avuto un posto speciale al Noma, il ristorante di René Redzepi, noto per la sua ricerca incessante della qualità e dell’innovazione. Dopo oltre dieci anni di esplorazioni e sperimentazioni, il team di Noma è pronto a condividere la propria passione per il caffè con il mondo attraverso il nuovo progetto Noma Kaffee. Questo non è solo un semplice caffè, ma un’esperienza che promette di portare i consumatori in un viaggio sensoriale unico.

Un abbonamento esclusivo per gli amanti del caffè

Noma Kaffee non è un bar o un caffè da visitare, ma un abbonamento mensile che offre ai membri l’opportunità di ricevere due confezioni di caffè da 250g ogni mese. Ogni confezione è il risultato di un’attenta selezione e tostatura, realizzata dal team di sommelier e torrefattori di Noma. Questo approccio consente di esplorare diverse varietà di caffè provenienti da tutto il mondo, rendendo ogni mese un’esperienza unica e sorprendente.

La filosofia dietro Noma Kaffee

La filosofia di Noma Kaffee si basa sull’idea di connettere i consumatori con il mondo del caffè in modo autentico. Ogni mese, gli abbonati non solo riceveranno caffè di alta qualità, ma anche storie e racconti che accompagnano ogni varietà. Questo approccio narrativo arricchisce l’esperienza, trasformando il semplice atto di bere caffè in un momento di scoperta e connessione. Inoltre, il team di Noma si impegna a fornire assistenza continua, creando una comunità di appassionati di caffè che possono condividere le proprie esperienze e scoperte.

Disponibilità e spedizioni

Le prime spedizioni di Noma Kaffee partiranno all’inizio di aprile e saranno disponibili per una vasta gamma di paesi, tra cui Europa, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Questo progetto rappresenta un passo importante per Noma, che desidera portare la propria esperienza culinaria oltre i confini del ristorante, rendendo il caffè di alta qualità accessibile a un pubblico più ampio.