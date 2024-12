Un mercato che sfida la geografia

Il mercato del pesce a Milano rappresenta un fenomeno unico nel panorama italiano. Nonostante la città non sia bagnata dal mare, il suo mercato ittico è considerato il migliore del Paese. Ogni mattina, a partire dalle 4, i grossisti iniziano a lavorare per allestire oltre 300 specie di pesce, pronte per essere vendute ai ristoranti e ai privati. Questo incessante viavai di camion e furgoni, che si svolge mentre la città dorme, è il cuore pulsante di un’attività che non conosce sosta.

Un’evoluzione nel consumo di pesce

Negli anni Ottanta, il pesce fresco era un lusso per i milanesi, ma con il passare del tempo e l’aumento della domanda, il consumo pro capite è cresciuto notevolmente. Oggi, gli italiani consumano in media circa 29 kg di pesce all’anno, con un incremento del 40% negli ultimi 15 anni. Questo cambiamento è stato favorito anche dall’avvento del sushi e dalla crescente presenza di ristoranti specializzati. La cultura del pesce è diventata parte integrante della vita quotidiana, non più relegata solo alle occasioni speciali.

Il ruolo strategico del mercato ittico

Il mercato ittico di Milano non è solo un luogo di vendita, ma un vero e proprio centro di distribuzione. Circa il 65%-70% del pesce venduto proviene dall’estero, mentre il restante 30%-35% è prodotto nazionale. La posizione strategica della città, vicina all’aeroporto, consente una rapida consegna della merce, garantendo freschezza e qualità. I grossisti competono per accaparrarsi il miglior pescato, che viene poi distribuito ai ristoranti e alle pescherie della città. Questo sistema complesso e ben organizzato è fondamentale per mantenere alta la qualità del pesce disponibile a Milano.

Una guida per il futuro del pesce a Milano

Per rispondere all’esigenza di una maggiore consapevolezza riguardo al consumo di pesce, è stata creata la guida “Il Pesce a Milano 2025”. Questo volume non solo racconta la storia del mercato, ma esplora anche la filiera ittica, la sicurezza alimentare e i benefici nutrizionali del pesce. Con contributi di chef rinomati e operatori del settore, la guida offre una mappatura completa dei ristoranti e delle pescherie, promuovendo un legame tra tradizione e innovazione. La guida rappresenta un passo importante verso una maggiore educazione alimentare e una valorizzazione del patrimonio ittico milanese.