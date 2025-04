La tradizione del pane di segale in Trentino-Alto Adige

Il pane di segale è un simbolo della tradizione culinaria del Trentino-Alto Adige, una regione montuosa dove il clima rigido e i terreni difficili hanno forgiato una cultura gastronomica unica. Questo pane, caratterizzato da un colore bruno e un aroma intenso, è realizzato con farina di segale, una varietà di cereale che si adatta perfettamente alle condizioni climatiche avverse. La segale è nota per la sua resistenza e per la capacità di crescere anche in terreni poco fertili, rendendola un ingrediente prezioso per le comunità locali.

Il paarl: un pane con una storia

Tra le varietà più antiche di pane di segale troviamo il paarl, il cui nome deriva dalla parola tedesca che significa “coppia”. Questa forma particolare, che ricorda un otto schiacciato, è ottenuta unendo due pani rotondi e leggermente appiattiti. Secondo la tradizione, il paarl sarebbe stato inventato dai frati benedettini del convento di Monte Maria, situato sopra Burgusio, nel comune di Malles, in Val Venosta. Questo pane era perfetto per gli abitanti delle comunità montane, poiché il lievito madre e la farina di segale, ricca di fibra, garantivano una lunga conservazione, permettendo di consumarlo anche dopo settimane.

Abbinamenti e utilizzi del pane di segale

Il pane di segale si sposa magnificamente con i prodotti tipici dell’Alto Adige. È ideale da accompagnare con burro fresco, salumi affumicati come lo speck e formaggio di malga. Inoltre, può essere gustato anche a colazione, tagliato sottile e spalmato con un velo di confettura, per un inizio di giornata ricco di sapore. La farina di segale, oltre a conferire un gusto unico, è anche ricca di amidi e fibra, rendendo questo pane un’ottima scelta per una dieta equilibrata.

La ricetta del paarl: un’arte da scoprire

Preparare il pane di segale richiede un po’ di pratica, poiché gli impasti a base di segale possono risultare difficili da lavorare. È consigliabile utilizzare acqua calda a 40°C per facilitare la lavorazione. La ricetta prevede di impastare 650 g di acqua con la farina di segale, unire il lievito madre o il lievito di birra sbriciolato e continuare a lavorare fino a ottenere un impasto omogeneo. Dopo aver aggiunto il sale, si lascia riposare l’impasto a circa 35°C per un’ora. Successivamente, si formano delle palline e si lasciano lievitare per un paio d’ore prima di cuocerle in forno statico a 240°C per circa 25 minuti. Il risultato sarà un pane fragrante e dal sapore inconfondibile.