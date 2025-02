Un nuovo capitolo per Louis Vuitton in Italia

Milano si prepara ad accogliere un’importante novità nel panorama gastronomico: il primo ristorante italiano di Louis Vuitton, in collaborazione con la celebre famiglia Cerea, proprietaria del ristorante Da Vittorio. Questo nuovo locale, situato al civico 2 di via Monte Napoleone, sarà ospitato all’interno del neoclassico Palazzo Taverna, recentemente ristrutturato. La scelta di Milano non è casuale, poiché la città è da sempre un punto di riferimento per la moda e il design, rendendola il palcoscenico ideale per un’iniziativa di questo calibro.

Un’esperienza culinaria unica

Il ristorante, denominato «DaV by Da Vittorio Louis Vuitton», offrirà un’esperienza di casual dining con piatti italiani preparati con ingredienti freschi e stagionali. I fratelli Cerea, noti per la loro abilità culinaria, porteranno la loro esperienza e creatività in questo nuovo progetto, promettendo un menù che saprà conquistare anche i palati più esigenti. Inoltre, il ristorante avrà un accesso indipendente da via Bagutta, permettendo ai clienti di godere di un pasto raffinato in un ambiente esclusivo.

Un caffè d’autore nel cuore di Milano

All’interno del Palazzo Taverna, troveremo anche il «Da Vittorio Café Louis Vuitton», che offrirà un menù “all day” con piatti iconici e dessert decorati con il famoso monogramma del brand. Questo caffè rappresenta un’opportunità per vivere un’esperienza più informale, ma sempre di alta qualità, in un contesto elegante e raffinato. La collaborazione tra Louis Vuitton e la famiglia Cerea non è solo un incontro di marchi, ma un vero e proprio connubio di eccellenza culinaria e moda, destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina.

Un investimento nella cultura gastronomica

La Maison Vuitton ha dimostrato di avere un forte interesse per il settore della ristorazione, collaborando con partner di alto livello in tutto il mondo. Con ristoranti già affermati a Parigi e Bangkok, l’apertura di «DaV by Da Vittorio Louis Vuitton» rappresenta un passo significativo nel rafforzare la presenza del brand nel mercato italiano. La famiglia Cerea, con la sua lunga storia di successi nel fine dining, porterà un valore aggiunto a questa nuova avventura, contribuendo a elevare ulteriormente il prestigio della cucina italiana.

Un futuro luminoso per la gastronomia milanese

Con l’apertura prevista in primavera, in concomitanza con la Design Week, «DaV by Da Vittorio Louis Vuitton» si preannuncia come una delle aperture più attese dell’anno. La combinazione di alta moda e alta cucina non solo arricchirà l’offerta gastronomica di Milano, ma attirerà anche turisti e appassionati da tutto il mondo, desiderosi di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Non resta che attendere con entusiasmo l’inaugurazione di questo nuovo gioiello culinario nel cuore della capitale della moda italiana.