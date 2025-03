Un'opportunità unica per apprendere l'arte culinaria in un laboratorio attrezzato

Un viaggio nell’arte culinaria

La cucina è molto più di una semplice necessità quotidiana; è un’arte che permette di esprimere creatività e passione. Partecipare a un corso di cucina rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera affinare le proprie abilità culinarie e sorprendere amici e familiari con piatti deliziosi. Questo corso, tenuto dallo chef Walter Baggi, è progettato per chiunque, dai principianti a coloro che vogliono perfezionare le proprie tecniche.

Struttura del corso

Il corso si svolgerà in un laboratorio di show cooking, dove ogni partecipante avrà a disposizione una postazione personale completa di tutte le attrezzature necessarie. Durante le quattro serate, i partecipanti affronteranno diverse tematiche, dalle preparazioni di antipasti semplici ma gustosi, a primi e secondi piatti che utilizzano ingredienti comuni ma con accostamenti sorprendenti. Non mancheranno dolci sfiziosi, facili da realizzare e capaci di conquistare il palato di tutti.

Dettagli pratici

Il corso si articola in quattro serate, di cui due della durata di 4 ore e due di 3 ore e mezza, tutte programmate per mercoledì a partire dalle . Il costo totale è di 180 euro, e la prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi, è possibile contattare il numero 035.3693723 o inviare un’email a [email protected]. Non perdere l’occasione di imparare dai migliori e di scoprire i segreti della cucina!