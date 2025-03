Ingredienti per la parmigiana di zucchine

Per preparare una gustosa parmigiana di zucchine e prosciutto cotto, avrai bisogno di:

4 zucchine medie

200 g di prosciutto cotto

300 g di besciamella

200 g di provola dolce

50 g di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche (timo e maggiorana)

Preparazione delle zucchine

Iniziate lavando e affettando le zucchine con una mandolina, ottenendo fette sottili e uniformi. Questa tecnica è fondamentale per garantire una cottura omogenea e una stratificazione perfetta. Dopo averle affettate, cospargetele di sale e lasciatele riposare per circa 30 minuti. Questo passaggio aiuterà a eliminare l’acqua in eccesso, evitando che la parmigiana risulti troppo liquida.

Assemblaggio della parmigiana

Una volta che le zucchine hanno perso parte della loro umidità, potete iniziare a stratificare gli ingredienti. In una teglia, stendete un primo strato di zucchine, seguito da uno strato di prosciutto cotto, besciamella e fette di provola. Continuate a ripetere il processo fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di besciamella e una generosa spolverata di parmigiano grattugiato. L’aggiunta di erbe aromatiche come timo e maggiorana non solo arricchisce il sapore, ma crea un contrasto interessante con la dolcezza delle zucchine.

Cottura e servizio

Preriscaldate il forno a 180°C e infornate la parmigiana per circa 20-30 minuti. La temperatura moderata permette una fusione graduale degli ingredienti, evitando che il piatto si asciughi troppo. Una volta cotta, lasciate riposare la parmigiana per qualche minuto prima di servirla. Potete gustarla tiepida o fredda, a seconda delle vostre preferenze. Questa ricetta è perfetta come piatto unico o come contorno, e può essere personalizzata con varianti più saporite, come l’aggiunta di speck o scamorza affumicata per un tocco in più.