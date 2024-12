Una variante al classico Muffin, dolce soffice e gustoso, è farli alla zucca. Ebbene sì, ecco la ricetta facile e veloce per preparare i muffin alla zucca in casa.

Muffin alla zucca, come fare la ricetta dolce

Ideali non solo per merenda o colazione, i Muffin alla zucca, dolci tipici americani, sono perfetti ma anche per un dessert post cena che soddisfa la voglia di dolce ma senza appesantirci. Ecco la ricetta per preparare i muffin con ripieno di zucca.

Ingredienti per 9 pezzi

150 gr di farina ’00;

200 gr di polpa di zucca cruda;

100 gr di zucchero;

1 uovo;

70 ml di latte oppure bevanda vegetale;

50 ml di olio di semi;

1/2 bustina di lievito per dolci (8 gr)

120 gr di gocce di cioccolato.

Procedimento

La ricetta dei Muffin alla zucca iniziate ovviamente dal cuocere la zucca classica al forno fatta in cubetti, senza aromi e senza sale per 15 minuti a 200°. Poi frullate la zucca con un minipimer fino ad ottenere un purè morbido e senza agrumi o pezzettini.

A questo punto unite alla zucca lo zucchero, le spezie e mescolate perfettamente. A parte unite farina e lievito e ancora a parte mescolate gli ingredienti liquidi: latte, uova e olio. Infine aggiungete all’impasto di zucca gli ingredienti liquidi, mescolate bene.

Poi aggiungete la farina, amalgamate bene ma non girate troppo. Alla fine aggiungete le gocce di cioccolato, tenendo da parte due cucchiai e mescolate bene.

Infine inserite l’impasto nei pirottini da muffin, precedentemente adagiati nello stampo apposito. Riempite lasciando 1 cm di bordo e aggiungete le gocce di cioccolato in superficie. Cuocete in forno già ben caldo nella parte medio-alta a 190° per i primi 10 minuti, il tempo che si formi la cupola.

State attenti che la cupola tarda a formarsi, prolungate la cottura a 190°. Solo quando la cupola si è formata, abbassate a 180° e prolungate la cottura per ancora 7/8 minuti. Ecco che i Muffin alla zucca saranno pronti per essere gustati dopo essersi completamente raffreddati almeno 40 minuti.

Conservazione dei Muffin alla zucca

Potete conservarli a temperatura ambiente anche 4-5 giorni, per il primo giorno sotto una campana per torte, per i successivi, sigillateli in sacchetti di plastica per alimenti!