Un dolce iconico reinterpretato

Il tiramisù è uno dei dolci italiani più amati al mondo, ma la sua ricetta tradizionale ha subito diverse reinterpretazioni nel corso degli anni. In occasione del Tiramisù Day, lo chef René Redzepi, noto per il suo ristorante Noma di Copenaghen, ha presentato la sua versione unica di questo dessert. La sua proposta si distingue per l’assenza di caffè, sostituito da una bevanda a base di orzo fermentato, rendendo il dolce accessibile anche ai più piccoli. Questa innovazione non solo mantiene il fascino del tiramisù, ma lo reinventa in modo sorprendente, dimostrando che la tradizione può convivere con la modernità.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare il tiramisù di René Redzepi, è necessario seguire una serie di passaggi attentamente studiati. Gli ingredienti principali includono mascarpone, tuorli d’uovo, zucchero e il particolare infuso di koji d’orzo tostato. La preparazione inizia con la creazione di una base di torta, che viene poi inzuppata con l’infuso di koji, conferendo al dolce un sapore unico e avvolgente. La mousse di mascarpone, montata con cura, viene stratificata con le torte inzuppate, creando un equilibrio perfetto tra cremosità e consistenza. Questo processo di assemblaggio è fondamentale per ottenere un tiramisù che non solo sia delizioso, ma anche visivamente accattivante.

Un’esperienza sensoriale unica

Il tiramisù di René Redzepi non è solo un dessert, ma un’esperienza sensoriale che invita a esplorare nuovi sapori. La scelta di ingredienti locali e la tecnica di fermentazione richiamano l’attenzione sulla sostenibilità e sull’importanza di valorizzare i prodotti del territorio. Questo approccio non solo arricchisce il piatto, ma promuove anche una maggiore consapevolezza culinaria. Servito freddo, dopo un riposo in frigorifero, il tiramisù si presenta come un dolce leggero e rinfrescante, perfetto per concludere un pasto in modo originale e innovativo.