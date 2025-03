Un passo avanti per l’inclusione

Chiara, una giovane diplomata dell’AutAcademy, ha recentemente ottenuto un contratto a tempo pieno e indeterminato presso il ristorante CotoliAMO di Hilton Milan. Questo traguardo rappresenta non solo un successo personale per Chiara, ma anche un importante passo avanti per l’inclusione dei giovani adulti con autismo nel mondo del lavoro. La partnership tra PizzAut e Hilton va oltre il semplice business, creando un impatto sociale significativo e duraturo.

Il valore dell’inclusione

Alessandro Cabella, Area General Manager Italy di Hilton, ha sottolineato l’importanza di considerare l’inclusione dei giovani adulti con autismo come una risorsa per le aziende. Con oltre 600.000 persone autistiche in Italia, è fondamentale che le aziende si impegnino a creare opportunità lavorative per questo gruppo. Attualmente, solo l’1,7% di queste persone riesce a trovare un impiego, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale nel mondo del lavoro.

Un’iniziativa che fa la differenza

La partnership tra PizzAut e Hilton prevede anche la creazione di un FoodTruck, finanziato da una donazione di 30.000 dollari da parte di Hilton Milan. Questo progetto non solo fornirà nuovi posti di lavoro per persone con autismo, ma sosterrà anche il programma di formazione professionale AutAcademy, contribuendo a preparare i giovani per il mercato del lavoro. Inoltre, il ClubAut, un sandwich gourmet creato in collaborazione con PizzAut, contribuirà ulteriormente a finanziare questa iniziativa, con 5€ per ogni ClubAut venduto destinati all’acquisto e all’allestimento del FoodTruck.

Un futuro più inclusivo

Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ha espresso il suo orgoglio per la collaborazione con Hilton, sottolineando che questa partnership rappresenta un passo importante verso un mondo più inclusivo. L’inserimento di Chiara nel team di Hilton è un esempio di come le aziende possano riconoscere e valorizzare i talenti dei giovani autistici, dimostrando che l’inclusione non è solo un valore etico, ma anche un’opportunità per il successo aziendale.

Il ClubAut: un successo di gusto e solidarietà

Il ClubAut, un panino ricco di sapori mediterranei, non è solo un’ottima scelta gastronomica, ma anche un modo per sostenere un’iniziativa sociale. Con ingredienti freschi e spezie aromatiche, il ClubAut promette di conquistare il palato dei clienti, mentre contribuisce a una causa importante. La vendita di questo panino rappresenta un modo tangibile per gli ospiti di Hilton di partecipare attivamente a un progetto che fa la differenza nella vita di molti giovani.