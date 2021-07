Descrizione

L’insalata di quinoa con verdure estive è un primo piatto leggero e vegano, indicato anche per chi segue una dieta senza glutine. Fresca e saporita, la quinoa in insalata è una ricetta semplicissima da preparare, ideale da gustare a casa, in ufficio o in spiaggia. Noi vi proponiamo un mix sfizioso e colorato, con peperoni, zucchine e pomodorini, ma naturalmente potete scegliere di utilizzare le verdure estive che preferite.