Un progetto innovativo per l’inclusione sociale

In Puglia, un’iniziativa unica sta cambiando la vita di sette giovani con disabilità, offrendo loro l’opportunità di lavorare in un contesto agricolo. Coltivando Abilità, promosso da Tersan Puglia Spa, rappresenta un esempio di come l’agricoltura possa diventare un veicolo di integrazione e sostenibilità. I ragazzi, con disabilità intellettive, fisiche e psicofisiche, sono coinvolti in un percorso formativo che li porta a conoscere il mondo dell’olio d’oliva, dal raccolto alla produzione.

Formazione e lavoro sul campo

Il progetto si svolge nell’azienda agricola Macchie di Russo, un’area di 40 ettari dedicata alla coltivazione di ulivi, mandorli e pistacchi. Qui, i partecipanti apprendono i segreti del compostaggio e i benefici del biofertilizzante, fondamentali per la salute delle piante. Dopo aver ricevuto lezioni teoriche, i ragazzi passano all’azione, raccogliendo le olive e portandole al frantoio per la trasformazione in olio. Questo processo non solo li educa, ma li coinvolge attivamente, permettendo loro di vedere i risultati del proprio lavoro.

Un’esperienza di crescita personale e professionale

Il progetto non si limita alla raccolta delle olive; i ragazzi partecipano anche all’imbottigliamento e all’etichettatura dell’olio, attività che richiedono precisione e attenzione ai dettagli. Questo contatto diretto con la natura e il lavoro manuale li aiuta a sviluppare nuove competenze e a rafforzare la loro autostima. Coltivando Abilità non è solo un’opportunità lavorativa, ma un’esperienza che promuove la socializzazione e il superamento delle sfide quotidiane.

Un futuro promettente per i giovani lavoratori

Il contratto di fornitura di servizi firmato dai ragazzi ha una durata di tre anni, con la possibilità di rinnovo. L’obiettivo è quello di creare un progetto duraturo che continui a fornire opportunità di lavoro e crescita personale. I partecipanti, infatti, non solo apprendono un mestiere, ma si integrano in una comunità che valorizza la diversità come un dono. L’azienda Tersan Puglia Spa sottolinea l’importanza di questa esperienza, che arricchisce non solo i ragazzi, ma l’intera comunità aziendale.