Un evento imperdibile per i coltivatori di mirtilli in cerca di innovazione e networking

International Blueberry Conference: innovazione e opportunità nel settore

Il 6 e , si svolgerà la tredicesima edizione dell’International Blueberry Conference, un evento di riferimento per i coltivatori di mirtilli provenienti da tutta Europa e oltre. Questo incontro annuale rappresenta un’importante occasione per espandere la rete di contatti, partecipare a incontri B2B e aggiornarsi sulle ultime innovazioni nel settore della coltivazione dei mirtilli.

Un’opportunità di networking e scambio

La conferenza riunisce un’ampia gamma di attori del settore, tra cui coltivatori, acquirenti, esportatori e fornitori di tecnologie e risorse produttive. Con circa 60 aziende espositrici, l’area dedicata offre un’ottima opportunità per discutere di nuovi prodotti e strategie di vendita. Anche se la stagione di raccolta è ancora lontana, è fondamentale per i partecipanti valutare le opportunità di vendita e stabilire contatti strategici.

Programma ricco di contenuti e aggiornamenti

Il programma della conferenza prevede 12 interventi tenuti da esperti internazionali, che affronteranno temi cruciali come i cambiamenti climatici, le restrizioni sull’uso di misure di protezione e la gestione dei dipendenti. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le tendenze del mercato e i requisiti di qualità necessari per esportare i mirtilli verso mercati lontani. Inoltre, sarà distribuita una nuova edizione della pubblicazione “Modern blueberry cultivation – La coltivazione moderna del mirtillo”, un’importante risorsa per i professionisti del settore.

Visita pratica in una piantagione di mirtilli

Un elemento distintivo della Blueberry Conference è la giornata dedicata alla visita di una piantagione di mirtilli. Quest’anno, i partecipanti visiteranno l’azienda Milewski a Falbogi Wielkie, dove si svolgeranno workshop pratici sulla potatura delle piante e dimostrazioni di macchinari. Sarà anche presentata una nuova soluzione legata all’agrovoltaico, con pannelli fotovoltaici progettati per le piantagioni di mirtilli, fornendo informazioni pratiche per una gestione sostenibile delle coltivazioni.

La Blueberry Conference non è solo un evento di networking, ma un’importante piattaforma per scoprire le ultime innovazioni e tendenze nel settore della coltivazione dei mirtilli. Con la partecipazione di esperti e professionisti, i coltivatori avranno l’opportunità di trarre ispirazione e prepararsi alle sfide future del mercato.