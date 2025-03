Scopri come preparare degli involtini croccanti e saporiti per ogni occasione

Un antipasto dal sapore orientale

Gli involtini con verdure al curry rappresentano un antipasto vegetariano che conquista al primo morso. Grazie all’uso di spezie aromatiche, questi involtini si arricchiscono di sapori esotici, rendendoli perfetti per ogni occasione, dalle cene informali ai pranzi festivi. La combinazione di carote, cavolfiore, cavolo cappuccio e patate, cotte con curry, crea un ripieno morbido e saporito, avvolto in un croccante strato di pasta fillo.

Ingredienti freschi e preparazione

Per realizzare questi involtini, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Iniziate preparando la salsa allo yogurt, che aggiungerà un tocco di freschezza al piatto. Sgocciolate lo yogurt in una garza per almeno quattro ore, quindi mescolatelo con olio d’oliva, prezzemolo tritato, sale e pepe. Per il ripieno, sbucciate e tagliate a tocchetti carote e patate, scottandole in acqua bollente salata per pochi minuti. Dividete il cavolfiore in cimette e sbollentatele brevemente. Infine, il cavolo cappuccio va tagliato a fettine sottili e cotto in padella con olio e curry, prima di unire le altre verdure e completare la cottura.

Frittura e presentazione

Una volta pronto il ripieno, procedete a formare gli involtini: distribuite un cucchiaio di ripieno su un quadrato di pasta fillo e richiudetelo, inumidendo i bordi con un po’ d’acqua per sigillare bene. La frittura è il passaggio finale che renderà gli involtini irresistibilmente croccanti. Friggete pochi involtini alla volta in abbondante olio di arachide caldo, fino a doratura. Scolateli su carta assorbente e serviteli caldi, accompagnati dalla salsa allo yogurt. Questi involtini sono ideali come finger food e saranno sicuramente apprezzati dai vostri ospiti.