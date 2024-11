Scopri come preparare degli involtini di cavolo nero farciti con castagne e pancetta, perfetti per l'autunno.

Ingredienti per gli involtini di cavolo nero

Per realizzare questi involtini di cavolo nero, avrai bisogno di:

10 foglie di cavolo nero

200 g di pancetta

150 g di castagne lessate

100 ml di panna

1 carota

1 gambo di sedano

1 cucchiaio di olio d’oliva

mezzo bicchiere di vino bianco

sale e pepe q.b.

erba cipollina per legare gli involtini

burro per ungere la teglia

Preparazione degli involtini

Inizia preparando le foglie di cavolo nero: snervale battendo delicatamente le coste centrali con un batticarne. Questo passaggio è fondamentale per evitare che le foglie si rompano durante la preparazione. Dopo averle battute, sbollentale in acqua bollente per circa 1 minuto, quindi scolale e raffreddale in acqua e ghiaccio. Asciugale con un canovaccio.

Nel frattempo, prepara la farcitura: riduci la pancetta, la carota e il sedano a dadini e rosolali in padella con un cucchiaio di olio. Aggiungi 3 foglie di cavolo nero e metà delle castagne sminuzzate. Dopo 2-3 minuti, sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco e lascia evaporare l’alcol. Copri e continua la cottura a fuoco basso per 10 minuti. Una volta cotto, salate e pepate a piacere e lasciate raffreddare.

Assemblaggio e cottura

In un frullatore, unisci il resto delle castagne con la panna, sale e pepe. Frulla fino ad ottenere una crema liscia. Aggiungi le verdure rosolate con la pancetta e mescola delicatamente per ottenere una farcia omogenea.

Distribuisci la farcia sulle foglie di cavolo nero sbollentate, inserendo al centro un bastoncino di fontina. Arrotola le foglie a mo’ di involtino e legale con un filo di erba cipollina. Posiziona gli involtini in una teglia unta di burro e inforna a 170 °C per 5-8 minuti.

Una volta cotti, sforna gli involtini, dividili a metà e servili caldi. Questo piatto è ideale come antipasto per le cene autunnali e piacerà sicuramente a tutti.

