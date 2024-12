Scopri come preparare gli involtini romani con pecorino romano dop per un pranzo gustoso.

Ingredienti per gli involtini romani

Per preparare gli involtini romani con pecorino romano DOP, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di fesa di manzo o scamone

100 g di pecorino romano DOP

400 g di polpa di pomodoro a pezzetti

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Basilico fresco per guarnire

Preparazione degli involtini

Iniziamo la preparazione degli involtini. Prima di tutto, taglia la carne in fette sottili e battile leggermente per renderle più tenere. Su ogni fetta di carne, distribuisci un po’ di pecorino romano DOP grattugiato e, se desideri, qualche cubetto di pancetta per un sapore extra. Arrotola la carne su se stessa e fissala con uno stuzzicadenti.

In una padella ampia, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e fai soffriggere la cipolla tritata fino a doratura. Aggiungi gli involtini e falli rosolare su tutti i lati. Una volta dorati, versa la polpa di pomodoro e aggiusta di sale e pepe. Copri la padella e lascia cuocere a fuoco basso per circa 40 minuti, fino a quando la carne sarà tenera e saporita.

Servire gli involtini romani

Una volta pronti, servi gli involtini caldi, accompagnati da un buon pane casereccio per fare la scarpetta nel sugo ricco e saporito. Per un tocco finale, guarnisci con una foglia di basilico fresco. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o un pranzo conviviale, e il suo sapore autentico conquisterà tutti.

Se ti avanzano degli involtini, non preoccuparti! Puoi utilizzarli per condire la pasta, creando un piatto unico e completo. Il sugo degli involtini è un condimento ideale per spaghetti o rigatoni, e una spolverata di pecorino romano DOP renderà il tutto ancora più gustoso.

Consigli per una cottura perfetta

Per ottenere involtini di manzo gustosi e teneri, è fondamentale scegliere tagli di carne di buona qualità. La fesa e lo scamone sono ottime scelte, poiché cuociono rapidamente e mantengono una consistenza morbida. Ricorda di cuocere a fuoco basso e di mantenere il coperchio durante la cottura, in modo che la carne assorba tutti i sapori del sugo.

In questo modo, potrai gustare un piatto che racchiude i sapori tipici della cucina romana, perfetto per ogni occasione. Non dimenticare di servire gli involtini caldi e di goderti ogni morso di questa delizia!