Un nuovo inizio per i due chef pugliesi

Isabella Potì e Floriano Pellegrino, noti per il loro ristorante Bros’ a Lecce, hanno recentemente annunciato un entusiasmante nuovo progetto culinario. Dopo la chiusura del loro ristorante, che ha conquistato una stella Michelin, i due chef hanno deciso di rimanere nella loro amata Puglia, dove daranno vita a un ristorante gastronomico all’interno di un relais di lusso. Questo nuovo inizio rappresenta non solo un cambiamento di location, ma anche un’evoluzione della loro proposta gastronomica.

Il nuovo ristorante: Bros Ristorante Gastronomico

Il nuovo Bros Ristorante Gastronomico aprirà a metà maggio nella splendida Valle d’Itria, precisamente all’interno di Villa San Martino, un relais di lusso situato a Martina Franca. Questo luogo incantevole offrirà un’esperienza culinaria unica, combinando la tradizione gastronomica pugliese con l’innovazione e la creatività che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Potì e Pellegrino. La scelta di rimanere in Puglia, nonostante le voci di un possibile trasferimento a Milano, dimostra il forte legame che i due chef hanno con la loro terra d’origine.

La Trattoria Bros: un ritorno alle radici

Oltre al nuovo ristorante, Potì e Pellegrino hanno in programma di riaprire la Trattoria Bros, precedentemente situata a Scorrano. Questo locale, che riporterà in vita lo spirito autentico della cucina pugliese, sarà ospitato all’interno di un trullo, simbolo della tradizione architettonica della regione. La riapertura è prevista per le prossime settimane e rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione della cultura gastronomica locale. Con ventuno camere disponibili per l’ospitalità, i clienti potranno godere di un’esperienza completa, immersi nella bellezza della Valle d’Itria.

Un futuro luminoso per la gastronomia pugliese

Il ritorno di Isabella Potì e Floriano Pellegrino con il loro nuovo progetto gastronomico è un segnale positivo per la scena culinaria pugliese. La loro dedizione alla qualità e all’innovazione, unita all’amore per la loro terra, promette di offrire un’esperienza gastronomica indimenticabile. Con l’apertura del Bros Ristorante Gastronomico e la rinascita della Trattoria Bros, i due chef non solo continuano a scrivere la loro storia, ma contribuiscono anche a elevare la cucina pugliese a nuovi livelli di eccellenza.