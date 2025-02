Scopri come preparare kanelbullar vegani in friggitrice ad aria, un dolce svedese irresistibile.

I kanelbullar: un dolce svedese amato in tutto il mondo

I kanelbullar, conosciuti anche come girelle alla cannella, sono un dolce tradizionale svedese che conquista il palato di chiunque li assaggi. Questi soffici dolcetti, tipici del periodo natalizio, sono perfetti per ogni momento della giornata: dalla colazione al dessert dopo i pasti. La loro preparazione è un vero e proprio rituale che riempie la casa di un profumo avvolgente e irresistibile.

Una versione vegana per tutti

Negli ultimi anni, la richiesta di ricette vegane è aumentata notevolmente, e i kanelbullar non fanno eccezione. Questa versione leggera e priva di ingredienti di origine animale mantiene intatto il gusto della ricetta tradizionale. Utilizzando ingredienti come la margarina e il latte vegetale, è possibile ottenere un risultato soffice e delizioso, senza compromettere il sapore. Inoltre, la preparazione nella friggitrice ad aria permette di ridurre l’uso di grassi, rendendo il dolce ancora più leggero.

Ingredienti e preparazione dei kanelbullar vegani

Per preparare i kanelbullar vegani, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici: farina, zucchero di canna, margarina, latte vegetale e pasta madre. Inizia mescolando la farina con lo zucchero e la pasta madre, quindi aggiungi la margarina e il latte. Impasta fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Dopo una prima lievitazione, stendi l’impasto e farciscilo con zucchero di canna e cannella. Arrotola l’impasto e taglialo in fette, pronte per la cottura.

Cottura in friggitrice ad aria: un metodo innovativo

La cottura dei kanelbullar nella friggitrice ad aria è un metodo innovativo che consente di ottenere un dolce croccante all’esterno e soffice all’interno. Preriscalda la friggitrice a 160°C e cuoci i dolcetti per 12-15 minuti, controllando la doratura. Questo metodo non solo riduce il tempo di cottura, ma permette anche di ottenere un risultato più sano, mantenendo intatti i sapori. Servili caldi, accompagnati da un buon caffè o una bevanda speziata, per un’esperienza gustativa unica.