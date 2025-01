Origini della cassata siciliana

La cassata siciliana è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione culinaria dell’isola, simbolo di festeggiamenti e celebrazioni. La sua origine risale al periodo arabo, quando Palermo era un importante centro culturale e commerciale. Gli Arabi introdussero in Sicilia ingredienti come la ricotta, la canna da zucchero e le mandorle, che divennero fondamentali nella preparazione di questo dolce. La prima versione della cassata, nota come “quas’at”, era un semplice impasto di ricotta e zucchero, servito in una ciotola.

La trasformazione nel tempo

Con il passare dei secoli, la cassata ha subito diverse trasformazioni. Durante il periodo normanno, i cuochi della corte palermitana iniziarono a sperimentare, avvolgendo l’impasto in una sfoglia di pasta frolla e cuocendolo al forno. Questa versione, conosciuta come cassata al forno, è considerata la progenitrice dell’attuale cassata. Nel Settecento, l’introduzione del pan di Spagna e delle decorazioni in pasta martorana ha dato vita alla cassata colorata che conosciamo oggi, arricchita da frutta candita e glassa di zucchero.

Un dolce per le festività

La cassata è particolarmente associata alle festività pasquali, come dimostra un antico detto siciliano che afferma: “Meschino chi non mangia cassata la mattina di Pasqua”. Già nel 1575, la diocesi di Mazara del Vallo proclamò la cassata come pietanza ufficiale della Pasqua, vietando la sua preparazione durante il periodo di digiuno. Oggi, la cassata è un dolce amato non solo in Sicilia, ma anche in altre regioni italiane, come la Campania, dove si è sviluppata una variante napoletana meno decorata.

La cassata nel mondo moderno

Oggi, la cassata siciliana è un simbolo della gastronomia italiana e viene servita in numerosi ristoranti e pasticcerie. La sua preparazione richiede abilità e pazienza, ma il risultato finale è un trionfo di colori e sapori che conquista tutti. La ricetta tradizionale è spesso tramandata di generazione in generazione, mantenendo viva la cultura e le tradizioni siciliane. Ogni morso di cassata è un viaggio nel tempo, un’esperienza che racconta storie di popoli e culture che si sono intrecciate sull’isola.