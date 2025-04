La cucina italiana: un patrimonio da salvaguardare e celebrare

Il governo italiano ha presentato la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco, un passo significativo che sottolinea l’importanza della gastronomia nel contesto culturale del nostro Paese. Questa iniziativa non è solo un riconoscimento, ma una vera e propria sfida storica per l’Italia, che si prepara a ricevere il verdetto finale a Nuova Delhi. La cucina italiana, con la sua ricchezza di tradizioni e diversità, rappresenta un mosaico di culture che si sono intrecciate nel corso dei secoli, creando un’identità unica e inconfondibile.

Il legame tra cucina e cultura

Durante il Vinitaly 2025, uno degli eventi più attesi del settore vinicolo, si è discusso dell’importanza della ristorazione italiana e del suo legame con il mondo del vino. Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, ha evidenziato come i ristoranti siano luoghi di formazione, dove il personale di sala contribuisce a diffondere la cultura enologica. Questo legame simbiotico tra cucina e vino è fondamentale per valorizzare l’esperienza gastronomica italiana, che si distingue per la sua capacità di unire le persone attorno a un tavolo, creando momenti di condivisione e convivialità.

La candidatura e il suo significato

Gianmarco Mazzi, Sottosegretario di Stato alla Cultura, ha sottolineato che questa candidatura rappresenta un cambiamento di paradigma nella concezione della cultura. Non si tratta solo di arte e letteratura, ma di una cultura popolare che si esprime attraverso la cucina. La cucina italiana è un gesto tangibile, un atto d’amore che si manifesta ogni giorno nelle case degli italiani. Massimo Bottura, chef tristellato, ha descritto la cucina come un rito collettivo che unisce le generazioni, un patrimonio che vive nei gesti quotidiani e nelle ricette tramandate di madre in figlio.

Un patrimonio da proteggere e valorizzare

Patrizio La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, ha messo in evidenza la ricchezza della biodiversità alimentare italiana, con oltre 5.000 prodotti tipici catalogati. La candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco non è solo un riconoscimento, ma un’opportunità per colmare un vuoto percepito da molti, non solo italiani. La cucina italiana è un simbolo di identità e appartenenza, un linguaggio che racconta storie e tradizioni attraverso i sapori e i profumi dei piatti.

Il futuro della cucina italiana

La candidatura mira a definire un perimetro chiaro della nostra identità collettiva, sottolineando l’importanza di un patrimonio che deve essere condiviso e celebrato. Maddalena Fossati Dondero, Presidente del Comitato promotore della candidatura, ha affermato che la cucina italiana è inclusiva e rappresenta un valore fondamentale per il nostro Paese. La sinergia tra sala e cucina è essenziale per il futuro della gastronomia italiana, che deve continuare a evolversi e a innovarsi, mantenendo sempre viva la tradizione.

In conclusione, la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco è un passo importante per riconoscere e valorizzare un patrimonio culturale che è parte integrante della nostra identità. La cucina non è solo un insieme di ricette, ma un modo di vivere, un gesto d’amore che unisce le persone e racconta la storia di un popolo. È fondamentale continuare a promuovere e proteggere questo patrimonio, affinché possa essere tramandato alle future generazioni.