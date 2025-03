Un’innovazione gastronomica

La Piadineria, nota catena di ristorazione veloce, continua a sorprendere i suoi clienti con proposte innovative. Dopo il successo della GranPolpetta, l’azienda lancia La Viteltonnè, una piadina che trae ispirazione dal celebre piatto piemontese. Questa nuova creazione rappresenta una sfida alla tradizione culinaria, combinando la morbidezza del magatello extra tenero con la cremosità della salsa tonnata. Il tutto è arricchito da lattuga croccante e due varianti di gusto: una con capperi e l’altra con olio extravergine d’oliva al limone.

Il contrasto tra il ripieno freddo e la piadina calda crea un’armonia perfetta, trasformando un’antica ricetta in un’esperienza gastronomica unica e da scoprire. La Viteltonnè non è solo un piatto, ma un viaggio nei sapori che celebra la tradizione italiana con un tocco di modernità.

Qualità e innovazione al centro

Il segreto del successo de La Piadineria risiede nella costante ricerca di innovazione e qualità. Il dipartimento Food Innovation è dedicato a creare nuove proposte che esaltano i sapori della tradizione, mantenendo sempre un occhio attento alla qualità degli ingredienti. Il magatello utilizzato proviene da fornitori selezionati, mentre la salsa tonnata è preparata seguendo una ricetta bilanciata. La piadina, realizzata con un impasto proprietario, viene stesa, cotta e farcita al momento, garantendo freschezza e gusto autentico.

Questa attenzione ai dettagli ha reso La Piadineria un punto di riferimento per chi cerca un pasto veloce ma di alta qualità, senza compromessi. Ogni piadina è un’esperienza che unisce tradizione e innovazione, soddisfacendo anche i palati più esigenti.

Un menu in continua evoluzione

La Viteltonnè si aggiunge a un ricco menu che conta oltre 30 ricette, pensate per soddisfare ogni tipo di cliente. Tra le piadine classiche, spiccano la Leggenda, con Crudo, Squacquerone e Rucola, e opzioni più ricche come la Pollorollo. Non mancano proposte vegetariane e plant-based, per accontentare tutti i gusti.

Il menu è completato da patatine fritte, insalate e piadine dolci, oltre a un’opzione dedicata ai più piccoli con l’Enjoy menu, che abbina una mini piadina a una bibita e un gadget a sorpresa. Questa varietà di scelte dimostra l’impegno de La Piadineria nel soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Una crescita costante nel settore

Fondata nel 1994, La Piadineria è oggi la catena di ristorazione veloce in più rapida espansione in Italia, con oltre 450 punti vendita e una media di 70.000 piadine servite ogni giorno. Nel 2024, l’azienda ha registrato 60 nuove aperture e altrettante sono previste per il 2025, sostenute da un forte investimento sulle persone e sulla formazione.

Con più di 3.300 collaboratori e 600 nuove assunzioni annue, La Piadineria punta a consolidare la sua leadership nel fast casual food, offrendo prodotti freschi, genuini e innovativi, sempre nel segno della qualità e della tradizione. La Viteltonnè è solo l’ultima di una lunga serie di proposte che dimostrano come l’azienda continui a innovare e a sorprendere i suoi clienti.