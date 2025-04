Un allerta sui bastoncini di pesce

Negli ultimi giorni, l’attenzione dei media è tornata a concentrarsi sui bastoncini di pesce, un alimento molto amato, soprattutto dai più piccoli. Questo interesse è stato riacceso da uno studio pubblicato dalla rivista svizzera Bon à savoir, che ha rivelato la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene in diversi marchi di bastoncini di pesce. L’articolo, sebbene risalente a diversi mesi fa, ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e consumatori.

Lo studio e i risultati allarmanti

Lo studio ha coinvolto l’analisi di 15 marche di bastoncini di pesce, acquistati in vari supermercati. I campioni sono stati inviati a un laboratorio per esaminare il contenuto di pesce rispetto alla panatura e per identificare eventuali sostanze nocive. I risultati sono stati sorprendenti: quasi tutti i campioni analizzati contenevano glicidolo, una sostanza chimica che si forma durante la frittura industriale ad alte temperature. Questo composto è stato classificato come potenzialmente cancerogeno, destando preoccupazione tra i consumatori.

Altre sostanze pericolose

Oltre al glicidolo, lo studio ha messo in luce la presenza di altre sostanze nocive come l’acrilammide e il 3-monocloropropandiolo (3-MCPD). Questi composti sono noti per i loro effetti dannosi sulla salute e sono stati oggetto di attenzione da parte delle autorità sanitarie. Gli esperti avvertono che un consumo eccessivo di questi alimenti potrebbe aumentare il rischio di sviluppare malattie gravi, rendendo necessario un approccio più cauto nella loro assunzione.

Consigli per i consumatori

Secondo il microbiologo Antonio Paparella, intervistato da La Repubblica, un consumo moderato di bastoncini di pesce all’interno di una dieta equilibrata non dovrebbe rappresentare un rischio significativo per la salute degli adulti. Tuttavia, per i bambini, la situazione è diversa: il dottor Paparella consiglia di evitare completamente questi alimenti, poiché i più piccoli sono più vulnerabili agli effetti nocivi delle sostanze chimiche.

In conclusione, è fondamentale che i consumatori siano informati sui potenziali rischi associati ai bastoncini di pesce e adottino un comportamento responsabile nella loro alimentazione. La consapevolezza è il primo passo per proteggere la propria salute e quella dei propri cari.