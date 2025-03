La pizza all’arancia: la nuova frontiera gastronomica australiana

La gastronomia è un campo in continua evoluzione, dove le tradizioni si intrecciano con l’innovazione. Recentemente, una catena di pizzerie australiana, Bubba Pizza, ha lanciato una proposta che ha suscitato un acceso dibattito: la pizza hawaiana con arancia. Questa nuova ricetta, che sostituisce l’ormai controverso ananas, ha attirato l’attenzione non solo in Australia, ma anche in Italia, dove la pizza è considerata un’arte sacra.

Un’idea audace dal mondo dello sport

La creazione di questa pizza è attribuita al calciatore australiano Cooper Hamilton, che ha voluto portare un tocco di freschezza e originalità nel panorama gastronomico. La scelta dell’arancia non è casuale; questo frutto è amato in Italia, specialmente in Sicilia, dove viene utilizzato in molte preparazioni culinarie. Bubba Pizza ha colto l’occasione per lanciare una campagna promozionale, offrendo pizze gratuite a chi mostrava un passaporto italiano, un gesto che ha suscitato curiosità e ilarità sui social media.

Reazioni contrastanti e dibattiti accesi

Nonostante l’intento ludico della campagna, la reazione del pubblico è stata sorprendente. Mentre gli italiani hanno storicamente criticato l’uso dell’ananas sulla pizza, ora sono gli australiani a scandalizzarsi per la nuova proposta. I media locali hanno iniziato a discutere animatamente della questione, con titoli provocatori che mettono in discussione la legittimità di questa nuova ricetta. Damian Hopper, managing director di Bubba Pizza, ha espresso la sua sorpresa per l’attenzione ricevuta, sottolineando come la frutta sulla pizza sia una sua passione, indipendentemente dalla provenienza.

Un futuro incerto per la pizza all’arancia

Con il crescente interesse per la pizza all’arancia, la domanda sorge spontanea: sarà questa una nuova tendenza gastronomica destinata a rimanere? Oppure sarà solo un episodio passeggero nel vasto panorama culinario? Bubba Pizza sembra intenzionata a brevettare la ricetta, anticipando possibili imitazioni. Tuttavia, la vera sfida sarà convincere i puristi della pizza a dare una chance a questa innovativa combinazione di sapori. Solo il tempo dirà se la pizza all’arancia avrà successo o se rimarrà un curioso esperimento gastronomico.