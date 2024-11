Un incontro controverso tra animalismo e gastronomia

Recentemente, un episodio di “La Vita in Diretta” ha acceso un acceso dibattito sui social media riguardo all’uso di carni esotiche nella ristorazione italiana. Il ristoratore Matteo De Robertis, titolare del ristorante RoManzo a Livorno, ha presentato una cotoletta di coccodrillo, scatenando l’indignazione della conduttrice Licia Colò, nota per il suo impegno animalista. La sua reazione, espressa attraverso un post sui social, ha messo in luce le tensioni esistenti tra la promozione di piatti esotici e il rispetto per gli animali.

Le dichiarazioni di Licia Colò

Licia Colò ha condiviso il suo disappunto in un video, chiedendosi come sia possibile che nel 2023 si promuovano piatti a base di animali così insoliti. “Rimango senza parole”, ha affermato, sottolineando l’importanza di rispettare le specie animali e criticando l’idea di mangiare carni esotiche per farsi pubblicità. La sua posizione ha trovato eco tra molti utenti dei social, che si sono schierati dalla sua parte, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo al benessere animale.

La risposta di Matteo De Robertis

Matteo De Robertis, dal canto suo, ha risposto alle accuse di Colò con un video intitolato “Adesso parlo io”, in cui difende la sua scelta di servire carni esotiche. Ha sottolineato che la sua attività è completamente legale e che acquista le carni da rivenditori ufficiali. De Robertis ha anche evidenziato come la normativa europea consenta il commercio di carni esotiche dal 2021, cercando di dissipare i dubbi sollevati dalle dichiarazioni della conduttrice. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei media, portandolo a diventare un volto noto nel panorama gastronomico italiano.

Un dibattito che divide

Questa polemica non è solo un episodio isolato, ma riflette una questione più ampia che divide l’opinione pubblica: il confronto tra vegani e carnivori. La discussione sulle carni esotiche si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il benessere animale e le pratiche alimentari sostenibili. Mentre alcuni vedono nella gastronomia esotica un’opportunità per esplorare nuovi sapori, altri la considerano un affronto ai diritti degli animali. La querelle tra Colò e De Robertis ha quindi riacceso un dibattito che continua a polarizzare le opinioni, con migliaia di