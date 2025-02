Una vita piena di energia e indipendenza

Giovanna Grassi, una signora di 103 anni, è un esempio luminoso di longevità e vitalità. Originaria di Napoli, ha trascorso parte della sua vita a New York prima di stabilirsi a Milano. Nonostante la sua veneranda età, Giovanna vive da sola in un appartamento, dimostrando una sorprendente indipendenza. Con un aiuto settimanale per le pulizie, gestisce autonomamente le faccende quotidiane, dalla cucina alla spesa.

Un’alimentazione sana e naturale

La signora Grassi attribuisce parte della sua longevità a una dieta equilibrata e sana. «Mi piace cucinare, faccio tutto da me», ha dichiarato in un’intervista. Ogni settimana, si reca al mercato di piazza Martini per acquistare frutta e verdura fresca, spesso biologica. La sua alimentazione è ricca di nutrienti, e per mantenere il suo sistema immunitario in forma, assume un integratore di alga spirulina, noto per le sue proprietà benefiche. Questo approccio alla nutrizione è comune tra gli ultracentenari, che tendono a preferire cibi freschi e naturali.

Attività mentale e fisica per una vita attiva

Oltre a prendersi cura del corpo, Giovanna stimola anche la mente. Legge quotidianamente il giornale, e se non riesce ad uscire, la sua vicina di casa, una settantenne, glielo porta. «Leggere fa molto bene alla mente», afferma, e non si limita ai quotidiani: è un’appassionata di libri e parole crociate. La televisione, invece, non la intriga molto, preferendo evitare i talk show che la annoiano. Per mantenere la forma fisica, pratica esercizi regolari e persino ginnastica facciale, dimostrando una cura costante per il suo aspetto.

Relazioni e amore per la vita

Nonostante viva da sola, Giovanna non è mai sola. La sua famiglia è un pilastro fondamentale della sua vita. La figlia Beatrice la visita frequentemente, e la nipotina Olivia è una fonte di gioia inestimabile. «I nipoti si amano in un modo diverso da come si amano i figli. Sono la vita», dice con un sorriso. Ogni mattina, Giovanna si sveglia con gratitudine, ringraziando per un altro giorno di vita. «Ogni giorno è un regalo», afferma, e il suo segreto per una vita felice è semplice: «Pensare positivo, ridere spesso e amare molto».