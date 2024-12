Un viaggio gastronomico che delude

La terza stagione di Dinner Club, condotta da Carlo Cracco, ha suscitato più di qualche perplessità tra il pubblico e la critica. Nonostante le aspettative, il programma sembra non aver trovato la giusta formula per conquistare gli spettatori. Con un cast di nomi noti come Christian De Sica, Rocco Papaleo ed Emanuela Fanelli, ci si aspettava un mix di divertimento e gastronomia che, purtroppo, non è riuscito a decollare.

Critiche e recensioni

Le recensioni sono state impietose. Aldo Grasso, noto critico del Corriere della Sera, ha definito il programma un “spreco di tralenti”, sottolineando come Carlo Cracco sembri più un giullare che un chef. Le sue parole hanno colpito nel segno, evidenziando una mancanza di spirito e inventiva che ha caratterizzato questa stagione. Anche Antonio Dipollina, scrivendo per La Repubblica, ha messo in luce il potenziale sprecato del programma, suggerendo che con un cast del genere si sarebbe potuta realizzare una vera e propria “commedia del secolo”.

Un format da rivedere

Il format del programma, che prevede un viaggio lungo l’Appia Antica con il cibo come filo conduttore, non è riuscito a coinvolgere il pubblico come nelle edizioni precedenti. La mancanza di contenuti freschi e originali ha reso la visione del programma un’esperienza poco stimolante. Tuttavia, non mancano momenti di leggerezza e comicità, come evidenziato da Dipollina, che ha apprezzato i momenti di “mask off”, dove i vip si mostrano più autentici e divertenti.

Il futuro di Dinner Club

Nonostante le critiche, c’è chi spera in un miglioramento per le future edizioni. La presenza di Carlo Cracco, che ha un altro lavoro di successo, potrebbe essere un fattore positivo per il programma. Tuttavia, è fondamentale che la produzione riveda il format e si concentri su contenuti più coinvolgenti e freschi. Solo così Dinner Club potrà riconquistare il pubblico e tornare a brillare nel panorama televisivo italiano.