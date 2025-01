Origini della torta tenerina

La torta tenerina è un dolce tipico della tradizione emiliana, in particolare della città di Ferrara. Questo dessert è caratterizzato da una crosticina croccante che racchiude un cuore morbido e fondente di cioccolato. La sua storia è intrinsecamente legata a un amore reale: quella tra il re d’Italia Vittorio Emanuele III e la regina Elena Petrovich del Montenegro. Si narra che la torta sia stata creata in onore della regina, nota per il suo cuore tenero, da cui deriva il nome del dolce.

La ricetta tradizionale

La ricetta della torta tenerina è semplice ma richiede attenzione per ottenere la giusta consistenza. Gli ingredienti principali sono cioccolato fondente, burro, zucchero, uova e farina. La preparazione inizia sciogliendo il cioccolato e il burro insieme, per poi unire gli altri ingredienti. Il risultato finale è un dolce che si scioglie in bocca, perfetto da servire con una spolverata di zucchero a velo o accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.

Un’esperienza gastronomica unica

Per chi desidera assaporare la torta tenerina in un contesto speciale, il Fienile Fluò è il luogo ideale. Situato tra i Colli bolognesi, questo relais è ricavato da un fienile restaurato e offre una cucina che valorizza le materie prime locali, biologiche e a km 0. Qui, oltre a gustare la torta tenerina, è possibile partecipare a eventi culturali e laboratori, rendendo l’esperienza gastronomica ancora più ricca e coinvolgente.

Un dolce da condividere

La torta tenerina non è solo un dessert, ma un simbolo di convivialità e tradizione. È perfetta per essere condivisa durante le feste o in occasioni speciali, portando un pezzo di storia e cultura emiliana sulla tavola. Che si tratti di una cena tra amici o di un pranzo in famiglia, questo dolce saprà conquistare tutti con il suo sapore unico e la sua storia affascinante.