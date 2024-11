Il G20 e la lotta contro la fame

Il G20 di Rio de Janeiro ha visto l’apertura dei lavori con un’importante iniziativa lanciata dal presidente brasiliano Lula da Silva. L’Alleanza contro la fame e la povertà è stata proposta come una task force globale per affrontare le disuguaglianze alimentari che affliggono il mondo. Questa iniziativa si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti, crisi climatiche e disuguaglianze sociali. Lula ha sottolineato l’importanza di unire le risorse per combattere la fame e la povertà, affermando che l’Alleanza ha un destino globale e che già 81 Paesi e numerose organizzazioni internazionali hanno aderito.

La posizione dell’Italia e il cibo sintetico

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, dichiarando di aderire “convintamente” al programma. Tuttavia, ha colto l’occasione per ribadire la sua opposizione al cibo sintetico, un tema che suscita dibattiti accesi. Meloni ha affermato che la ricerca alimentare è fondamentale, ma non deve portare alla creazione di prodotti in laboratorio che potrebbero accentuare le disuguaglianze. Secondo Meloni, è inaccettabile che i ricchi possano permettersi cibo naturale mentre i poveri siano costretti a consumare alimenti sintetici.

Le sfide della ricerca alimentare

La questione del cibo sintetico è complessa e controversa. Meloni ha avvertito che la produzione di carne coltivata e altri alimenti artificiali potrebbe minacciare l’agricoltura tradizionale e i prodotti naturali. La sua posizione è chiara: la ricerca deve concentrarsi su colture più resistenti e sostenibili, evitando di chiudere le porte a potenziali innovazioni. Tuttavia, il dibattito sugli organismi geneticamente modificati (OGM) continua a generare paura e opposizione, complicando ulteriormente la situazione. La sfida sarà trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione, garantendo che la sicurezza alimentare non diventi un privilegio per pochi.