Descrizione

La moringa è una pianta esotica originaria dell’India e del sud-est asiatico, ricca di vitamine, minerali e antiossidanti. Le sue foglie vengono essiccate e utilizzate per preparare infusi e tisane, o come spezia per insaporire numerosi piatti. Oggi vi proponiamo una ricetta originale ricca di gusto che potete facilmente preparare in casa utilizzando questo superfood: la lasagne al pesto di moringa, un piatto cremosissimo senza uova e latticini, adatto anche a chi segue un’alimentazione vegana.