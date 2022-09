Descrizione

Avete iniziato a seguire una dieta vegana ma non volete rinunciare al piacere di portare in tavola i vostri piatti tradizionali preferiti? Una delle ricette più amate della cucina italiana, facilmente rivisitabile in chiave vegana, sono sicuramente le classiche lasagne al ragù: un prelibato primo piatto simbolo di convivialità, spesso servito la domenica a pranzo e nella grandi occasioni. Scoprite come preparare in casa la squisite lasagne vegana al ragù di lenticchie rosse e pomodoro: un piatto senza carne, uova e latticini, così rustico, succulento e ricco di gusto che non potrete più farne a meno!