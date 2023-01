Peppe Guida con la sua Antica Osteria Nonna Rosa rappresenta un importante punto di riferimento nel panorama della ristorazione italiana per chiunque voglia assaporare i sapori autentici della cucina napoletana. L’Antica Osteria Nonna Rosa, il cui nome rende omaggio alla madre di Peppe Guida, nasce come rosticceria negli anni ‘90, in quella che un tempo fu la sua casa d’infanzia.

Negli anni il menù si è arricchito, rivoluzionandosi al tempo stesso: pizze e rustici hanno lasciato spazio ai piatti tipici della tradizione sorrentina, che ancora oggi contraddistinguono la cucina dell’osteria, portandola a conquistare nel 2007 la prima stella Michelin.

Scopriamo insieme il menù dell’Antica Osteria Nonna Rosa e quanto si spende mediamente per una cena all’insegna della buona cucina sorrentina.

Menù alla carta

Per cenare all’Antica Osteria Nonna Rosa di Peppe Guida si spendono mediamente 90 euro a persona, scegliendo due portate principali e un dolce.

I vini non sono inclusi, ma è possibile optare per una degustazione di 3 calici a 40 euro, oppure 5 calici a 60 euro.

Vediamo nel dettaglio quali piatti prevede il menù alla carta.

Antipasti

Provolone delle colline vicane in cinque consistenze;

Ceviche napoletana di pesce stella, fagioli butirri, olio al limone verde;

Tonnetto tonnato, alghe e giardiniera della Nonna;

Carpaccio scottato di manzo preparato come una braciola al ragù.

Primi piatti

Risotto all’acqua di pomodori d’agosto, crudo di mare e zafferano vesuviano;

Spaghettini, cozze, lupini di mare, cacio e pepe;

Tubettini, minestra di crostacei e bergamotto;

Linguettine, friarielli, baby molluschi e ‘nduja.

Secondi piatti

Calamaro, friarielli, salsa verde e tartufo nero;

Ricciola, zucca all’aceto e nocciole alle erbe;

Maiale, scarole, lenticchie e papaccella in agrodolce;

Chianina, patate, cipollotti e melograno.

Dolci

Come una Santa Rosa;

Cioccolata fondente, albicocche candite e gelato alle mandorle;

Noce e caramello salato;

Assoluto di limone;

Babà, gelato al caffè e mascarpone;

Sfoglia alle mele annurche.

Menù degustazione

Come alternativa al menù alla carta è possibile optare per un percorso di degustazione. La scelta del menù deve essere condivisa da tutti i commensali.

La Tradizione

Il menù degustazione La Tradizione include portate e ha un costo di 90 euro a persona.

Antipasto della Nonna;

Fusilli al ragù;

Mezzani alla genovese;

Polpette al sugo leggero di pomodoro;

Dolce.

La Stella

Il menù degustazione La Stella ha un costo di 120 euro a persona e include 6 portate:

Gamberi da Sud a Nord;

Pesce azzurro, limone, patate e camomilla;

Spaghettini all’acqua di limone, olio e provolone;

Pasta e patate affumicate, pesto di acciughe e tartufo nero;

Ombrina, cavoli, pane e salmoriglio;

Dolce.

L’Orto di Montecchiaro

Un percorso degustazione interamente vegetale, con 6 portate scelte dallo chef e variabili in base alla disponibilità dei prodotti, preparate esclusivamente con materie prime provenienti dall’azienda agricola di Peppe Guida a Montechiaro. Il prezzo è di 90 euro a persona.

“Peppe, Fai Tu!”

Un menù degustazione comprensivo di 6 portate, per chi vuole affidarsi allo chef e lasciarsi sorprendere senza anticipazioni. Il prezzo è di 120 euro a persona.