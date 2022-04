Descrizione

Le lasagne vegane con verdure sono un primo piatto appetitoso e ricco di gusto, ideale da portare in tavola la domenica e nelle grandi occasioni, come alternativa leggera e senza lattosio alle classiche lasagne al sugo. Si preparano con della cremosissima besciamella al latte di soia (potete eventualemente sostituirlo con del latte di mandorla) e un mix di verdure che vi consigliamo di variare a piacere in base alla stagionalità. Per sostituire il formaggio e ottenere un gradevole effetto gratinato in superficie abbiamo utilizzato una miscela di lievito alimentare e mandorle tritate, ma potete rendere il tutto ancor più sfizioso aggiungendo del formaggio vegano.