Descrizione

Le lasagne al ragù di coniglio sono un primo piatto rustico e gustoso, ideale da portare in tavola la domenica e o in un’occasione speciale. Il ragù bianco di coniglio, insaporito con soffritto, erbe aromatiche e vino bianco, è molto semplice da preparare e si sposa con il gusto delicato della besciamella, grazie al suo sapore deciso. Curiosi di provarla? Scoprite come ricreare questa fantastica lasagna dal sapore contadino leggendo la nostra ricetta.