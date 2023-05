Descrizione

Amate le torte salate? Ecco una sfiziosa ricetta estiva da non perdere: la torta salata con fagiolini e zucchine, preparata con una base friabile di pasta sfoglia e un delizioso ripieno vegetariano a base di verdure, panna, uova e formaggio. Si prepara in pochi passaggi ed è perfetta da portare in tavola in mille occasioni diverse: assolutamente da provare!