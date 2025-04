Ingredienti per le lasagne

Per preparare le lasagne con ragù di salsiccia e crema di cipollotti, avrai bisogno di:

Farina 00

Tuorli d’uovo

Sale

Cipollotti

Carote

Panna fresca

Salsiccia

Passata di pomodoro

Vino rosso

Parmigiano grattugiato

Burro

Acqua

Noce moscata

Preparazione della pasta fresca

Inizia la preparazione della pasta fresca impastando la farina con i tuorli e un pizzico di sale. Raccogli l’impasto a forma di palla, avvolgilo nella pellicola alimentare e lascialo riposare in frigorifero per circa un’ora. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una sfoglia elastica e facile da stendere.

Preparazione del ragù e della crema di cipollotti

Nel frattempo, mondate i cipollotti e tagliateli a fettine. Stufateli in una padella con 10 g di burro, 100 g di acqua e un pizzico di sale per circa 35 minuti. Sbucciate le carote, tagliatele a bastoncini e stufatele nello stesso modo. Unisci i cipollotti e cuoci per altri 5 minuti, quindi aggiungi la panna fresca, sale e noce moscata, lasciando insaporire per un paio di minuti. Frulla il tutto fino a ottenere una crema liscia.

Per il ragù, elimina il budello della salsiccia e sgranala. Rosolala in una padella con un filo d’olio per circa 20 minuti, quindi aggiungi un bicchiere di vino rosso e lascia evaporare. Aggiungi la passata di pomodoro e un bicchiere d’acqua, cuocendo per altri 15-17 minuti fino a quando il liquido non si sarà asciugato.

Assemblaggio delle lasagne

Infarina il piano di lavoro e stendi la pasta fino a ottenere una sfoglia di 1 mm di spessore. Dividila in rettangoli e distribuisci su ciascuno un velo di crema di cipollotti e uno strato di ragù di salsiccia. Ripiega ciascun rettangolo su se stesso e sistemali in una teglia foderata di carta da forno. Spalma la superficie delle lasagne con la crema di cipollotti, completa con una spolverata di parmigiano grattugiato e inforna a 200°C per 10-12 minuti, fino a doratura.

Servire le lasagne

Una volta cotte, lascia raffreddare leggermente le lasagne prima di servirle. Questo piatto è perfetto per pranzi primaverili in compagnia di amici e familiari, grazie al suo sapore ricco e avvolgente. Le lasagne con ragù di salsiccia e crema di cipollotti sono un vero e proprio comfort food che conquisterà tutti.