Descrizione

Le lasagne vegane con zucca e carne vegetale sono un invitante primo piatto rustico e autunnale, ideale da portare in tavola nelle grandi occasioni. Se le lasagne sono il vostro piatto preferito e pur non consumando carne, uova e latticini non volete rinunciarvi, questa è una ricetta che non potete perdervi. Verrete conquistati al primo assaggio dalla sua cremosità e dal suo gusto aromatico.