Latte di avena fatto casa: come prepararlo senza estrattore

Descrizione

Il latte d’avena è una delle bevande predilette da chi si avvicina per la prima volta a un’alimentazione vegetale e cerca un sostituto al latte vaccino. Il suo gusto delicato lo rende perfetto sia da consumare al mattino a colazione, sia da utilizzare come ingrediente nella preparazione di torte, biscotti e creme. In questa ricetta vi spieghiamo come prepararlo in casa senza estrattore, utilizzando un semplice frullatore, con il metodo “a caldo”.