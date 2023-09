Se vi piace la cucina messicana e cercate un ristorante a Milano in cui poter mangiare degli ottimi piatti dal gusto autentico, potete provare Cueva Maya: uno dei migliori ristoranti messicani di Milano. Aperto nel 1997, Cueva Maya è divenuto negli anni un punto di riferimento per chiunque ami la cucina messicana, grazie alla suo ampio menù che include specialità provenienti da diverse regioni del Messico. Se abbiamo solleticato la vostra curiosità e vi andrebbe di saperne di più, proseguite le lettura: scoprirete quali gustose sorprese riserva i menù e quanto si spende in media per una cena in pieno stile tex-mex.

Dove si trova?

Il ristorante Cueva Maya si trova in viale Monte Nero 19, in zona Porta Romana. Apre nel week-end sia a pranzo che a cena, e il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì esclusivamente a cena. Il locale è accogliente e conviviale, con un arredamento vivace e allegro che richiama lo stile e i colori tipici del Messico. L’ambiente conviviale lo rende ideale per una serata spensierata tra amici o una pausa pranzo sfiziosa e diversa dal solito.

Menù e prezzi

Il Cueva Maya è noto a Milano per la qualità dei suoi piatti, che tengono fede ai sapori, colori e profumi tipici della cucina messicana. Qui è possibile gustare degli ottimi tacos, le originali fajitas, il chili e le classiche salse dal gusto intenso e speziato, come la guacamole.

Come antipasto è possibile ordinare delle deliziose chips con guacamole o con queso fundido (formaggio fuso), le quesadillas ripiene di formaggio, i nachos in diverse varianti, la ceviche di pesce, gli anelli di cipolla, oppure optare per una degustazione di antipasti misti, il tutto a un prezzo variabile da 8 a 15 euro.

Il menù include anche delle gustose insalate servite con tortillas (12 euro), pannocchie arrostite e patate ripiene di salse, come la sour cream e la salsa rosa (6 euro).

I piatti tradizionali presenti in menù hanno un costo compreso tra 15 e 20 euro: troviamo il classico chili di carne, il burrito (anche in versione vegetariana) e una doppia porzione di tortillas farcite con carne e formaggi. Le specialità hanno invece un costo maggiore (da 16 a 30 euro) e includono diverse varianti delle fajitas, la carne asada, il polpo lesso saltato in padella e le coscette di pollo condite con tequila e lime.