Descrizione

Il latte di avena fatto in casa è un’alternativa vegetale al classico latte vaccino, indicata non solo per chi segue una dieta vegana, ma anche per chi è intollerante al lattosio e chi deve evitare il consumo di soia. Per ottenere una deliziosa bevanda vegetale all’avena occorrono soli due ingredienti: fiocchi d’avena e acqua, a cui è possibile aggiungere anche dello zucchero per dolcificare. Potete utilizzare questo latte leggerissimo e digeribile per preparare dei dolci, oppure sorseggiarlo a colazione, anche con l’aggiunta di caffè.