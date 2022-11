Le migliori vincite nella storia del casinò e ciò che è seguito

Chi di noi non ha mai sognato di infilare una moneta nella slot machine e vincere milioni di euro? Questo è quello che è successo, alle slot o altri giochi, a tanti fortunati giocatori in giro per il mondo che conosceremo insieme in questo articolo.

I casinò sono sempre stati nel tempo un luogo da sogno, dove si poteva entrare da persone normali e uscirne milionari. I più famosi sono sicuramente quelli americani, ma anche in Italia, tra Venezia e Sanremo, abbiamo i nostri luoghi splendidi.

Oggi però a farla da padrona sono i miglior casino italiani online, un mondo nuovo in forte espansione che tutti i giocatori d’azzardo stanno imparando a conoscere. Per giocare qui non occorre uscire di casa, percorrere chilometri in macchina, ma basterà avere una connessione ad internet, un dispositivo come smartphone e computer e un carta di credito.

Per questo motivo tra le maggiori vincite nella storia del casinò, avremo sia quelle fisiche che quelle online.

Maggiori vincite nei casinò fisici

Iniziamo il nostro viaggio tra i fortunati vincitori dai casinò fisici, ovvero i luoghi ed edifici tradizionali dove si può giocare a tanti giochi differenti dal vivo. Data la diffusione più massiccia dei casinò fisici, il luogo più comune per le vincite più importanti sono gli Stati Uniti d’America, ed è infatti qui che ci troviamo.

Il nome del primo fortunato è Archie Karas, nato in Grecia ed emigrato negli Stati Uniti. Qui riuscì a guadagnare una cospicua cifra che gli consentì di arrivare a Las Vegas, dove nel giro di poco tempo arrivò a vincere fino a 40 milioni di dollari. La sua storia tuttavia non è un buon esempio per i giocatori d’azzardo, infatti nel giro di poco tempo perse tutto, incapace di gestire la nuova ricchezza che gli era arrivata.

Altro vincitore vicino ai 40 milioni di dollari fu un anonimo ingegnere americano. L’uomo, probabilmente di 25 anni, si trovava sempre a Las Vegas per una partita di basket. Doveva solo essere uno spettatore, ma avendo del tempo in più da utilizzare, decise di fare un salto nei casinò locali. Non sapeva che la sua vita stava per cambiare. Il ragazzo giocò alcune partite a una slot machine e raggiunge il jackpot di quasi 40 milioni di dollari. L’ingegnere fu però più furbo e decise di incassare la vincita a rate, circa un milione e mezzo ogni anno.

Il terzo vincitore per i casinò fisici e il signor Kerry Packer, origini australiane e una fortunata vincita sui tavoli di black jack a Las Vegas. Kerry, a differenza degli altri, non era un uomo comune, ma poteva permettersi già grandi puntate, infatti gli bastarono due ore al tavolo per vincere circa 26 milioni di dollari. In questo caso non sappiamo cosa accadde successivamente, ma è probabile che l’uomo continuò a giocare, dato il suo amore per i casinò e per le grosse mance ai camerieri.

Maggiori vincite nei casinò online

Se per i casinò fisici tutte le vincite più importanti sono quasi sempre negli Stati Uniti d’America, nel caso di quelli online le vittorie possono accadere ovunque nel mondo.

Per la più grande vincita online ci spostiamo in Finlandia. Qui un anonimo giocatore si è portato a casa la bellezza di 24 milioni di dollari alle slot machine, con una scommessa di soli 25 centesimi. Il giocatore infatti, prima della vincita milionaria, aveva pochissimi dollari sul suo conto. Purtroppo con il gioco online non è facile rintracciare i vincitori per sapere cosa è successo dopo, ma data l’eccezionalità della vincita confidiamo che abbia tenuto bene da parte i suoi soldi.

Altro giocatore anonimo nel 2018 si è portato a casa 22,4 milioni di dollari con una semplice giocata di 50 centesimi alla slot Mega Moolah. La persona, non si sa se donna o uomo, stava giocando da alcuni minuti, quando il 50esimo tentativo fu quello giusto. Quella singola giocata ha cambiato per sempre la sua vita. Anche in questo caso non sappiamo cosa sia successo all’anonimo giocatore dopo la vincita, speriamo abbia continuato nella sua vita, ma con più tranquillità.

In ultimo il terzo fortunato vincitore si è dovuto accontentare, se così si può dire, di soli 19,9 milioni di dollari. La vincita è datata ottobre 2015 e sarebbe opera di un giovane di soli 26 anni inglese. La parte più incredibile è il tempo che ha impiegato per vincere questa cifra colossale. L’uomo inglese aveva infatti aperto il suo conto online solo 25 minuti prima, probabilmente per scherzo o per tentare la sorte, riuscendo sicuramente a batterla. Oltre a questo va tenuto in conto che le scommesse utilizzate erano solo di 25 centesimi.

Qualunque sia la tua vincita, ricordati sempre di rimanere con i piedi per terra.