Origini e tradizione delle offelle

Le offelle sono dolcetti tipici della tradizione mantovana, la cui storia affonda le radici nelle case contadine. Questi dolci, dal sapore antico, venivano preparati in occasione delle festività, in particolare durante il Carnevale, per celebrare l’arrivo della primavera e la fine dell’inverno. La loro forma ovale simboleggiava l’abbondanza, e donarle era considerato un gesto di buon auspicio per un raccolto prospero.

Grazia Mazzali, proprietaria di una storica pasticceria di Governolo, sottolinea l’importanza di riscoprire questi dolci tradizionali, che rappresentano un patrimonio culturale da preservare. Tuttavia, la loro produzione sta diminuendo, sia per il cambiamento delle abitudini culinarie nelle case, sia perché le pasticcerie faticano a trovare convenienza economica nella loro preparazione.

Ingredienti e preparazione delle offelle

Per preparare le offelle, è necessario seguire una ricetta che richiede ingredienti semplici ma di qualità. Ecco cosa serve per 4 persone:

Per la frolla: 250 g di farina 00, 50 g di zucchero a velo, 2 tuorli, 75 g di burro, 0,5 g di sale.

Per le offelle: 80 g di farina, 30 g di fecola, 75 g di zucchero a velo, 1 tuorlo, 90 g di albumi.

La preparazione inizia impastando gli ingredienti per la frolla, che deve riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Una volta pronto, si formano dei dischetti di pasta frolla. Per il ripieno, si monta lo zucchero con i tuorli e si montano a neve gli albumi. Si uniscono quindi le polveri e si incorpora delicatamente la montata di albumi.

Un dolce da riscoprire

Le offelle possono essere farcite con canditi o marmellata, a seconda dei gusti. Dopo aver chiuso i dischetti, si infornano a 170°C per circa 20 minuti. Il risultato è un dolce fragrante e dal sapore unico, che racconta una storia di tradizione e convivialità.

Riscoprire le offelle significa anche valorizzare la cultura gastronomica del mantovano, un territorio ricco di storia e tradizioni culinarie. È fondamentale sostenere i produttori locali e le pasticcerie che continuano a mantenere viva questa tradizione, affinché le future generazioni possano gustare e apprezzare questi dolcetti unici.