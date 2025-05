Un nuovo pontefice con radici profonde

Il nuovo Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, rappresenta una continuità con il suo predecessore, Papa Francesco, ma porta con sé anche un bagaglio culturale e personale che merita attenzione. Nato a Chicago, Leone XIV è cresciuto in una famiglia in cui la cucina era un elemento centrale della vita quotidiana. La madre, Mildred Martínez, era nota per le sue abilità culinarie, rendendo la casa dei Prevost un punto di ritrovo per molti sacerdoti locali. Questa passione per la cucina non è solo un aspetto personale, ma riflette anche un legame profondo con la cultura italiana, grazie alle origini italo-francesi del padre.

La cucina italo-americana e la Chicago Deep Dish Pizza

Chicago, città con una significativa presenza di italiani, è famosa per la sua cucina italo-americana, in particolare per la Chicago Deep Dish Pizza. Questo stile di pizza, caratterizzato da un impasto alto e burroso, è diventato un simbolo della città. Leone XIV, cresciuto in questo ambiente, ha sicuramente assorbito l’amore per i piatti tipici della sua città natale. La Chicago Deep Dish Pizza, spesso paragonata a una torta per la sua forma e consistenza, è un esempio perfetto di come la tradizione culinaria italiana si sia evoluta negli Stati Uniti, creando un’identità unica e riconoscibile.

Un pontefice con una visione sociale

Oltre alla sua passione per la cucina, Leone XIV è noto per le sue posizioni progressiste su temi cruciali come il cambiamento climatico e l’accoglienza dei migranti. Questi valori, condivisi con Papa Francesco, evidenziano un approccio pastorale che si concentra sulla giustizia sociale e sull’umanità. La scelta del nome Leone XIV non è casuale; richiama l’eredità di Leone XIII, un Papa che ha affrontato questioni sociali in modo innovativo. Leone XIV sembra intenzionato a proseguire su questa strada, portando avanti un messaggio di inclusione e solidarietà.

La polemica sulla pizza e l’identità culturale

La passione per la pizza ha anche portato a divertenti polemiche, come quella scoppiata nel 2021 quando Chicago si è proclamata capitale mondiale della pizza. Questo episodio ha messo in luce non solo l’amore per la cucina, ma anche le rivalità culturali tra diverse città americane e italiane. Leone XIV, ora a Roma, avrà l’opportunità di esplorare la vasta gamma di pizze italiane, dalle tradizionali pizze romane a quelle napoletane, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio culturale. La sua esperienza culinaria potrebbe influenzare il suo approccio alla leadership della Chiesa, rendendolo un pontefice che non solo guida spiritualmente, ma che celebra anche la cultura e la tradizione.